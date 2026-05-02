ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ

ತಾಂಬಾ: ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂಪು ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗದಷ್ಟು ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಸಿಲು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಂತೂ ಝಳ ಝಳ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನರು ಗಿಡ, ಮರಗಳ ನೆರಳಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಡವರ ಫ್ರಿಜ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜನರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಗಡದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬಿಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಳನೀರಿಗೆ ₹50 ದರವಿದೆ. ₹30 ಪೈನಾಫಲ್ ರಸ, ₹30 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ₹30 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ₹30 ಲಸ್ಸಿ, ₹30 ಚಿಕ್ಕು ರಸ, ₹ 30 ಕರಬುಜ್ ರಸ, ₹15 ಲಿಂಬು ಶರಬತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>