ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: ಶಿಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:47 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 15:47 IST
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VijayapuraSexual abuse
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