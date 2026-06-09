ತಾಳಿಕೋಟೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನೆರವು

<p>ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಭೂಮಿಕಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಲೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತರಾದ ಶಕೀಲ್ ಕುಂಬಾರವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಶೀರ ಕಡದರಾಳ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಲಾ ₹ 50ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಸ್ತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹ 50,000 ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಡು ಬಡತನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಸೈಯದ್ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆದಮಸಾಬ ಕೊಡೆಕಲ್ಲ, ಮೋದಿನಸಾ ನಗಾರ್ಚಿ, ಮೆಹಬೂಬಶಾ ಮಕಾಂದಾರ, ಗೌಸ ನಾಸರ್, ರಾಜಅಹಮದ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಾಬುಸಾಬ ಮುದ್ನಾಳ, ಕಾಸೀಮ ಅಬಾಲೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ ಇನಾಮದಾರ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಕೊಡೆಕಲ್ಲ, ಬಸೀರ ಯಕ್ಕೇಲಿ, ಉಮರಸಿಂಗ್ ದೇವಿ, ಗೋಪಾಲ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ದಿಲೀಪ ಹಜೇರಿ, ದಸ್ತಗೀರ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮುರ್ತುಜಾ ಕುಂಬಾರವಾಡಿ, ರಜಾಕ್ ಕುಂಬಾರವಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-26-1576732119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>