ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಮದು; ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು; ಸಂಸದರಿಗೆ ಮನವಿ

<p>ತಿಕೋಟಾ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಮದು ಆಗುವ ವದಂತಿಯಿಂದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಬಂದು ರೈತರು ಸಾಲ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆಮದು ಆಗುವುದೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ದಿನೆ ದಿನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕಿಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸದರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾಗಳಿಗೆ ಆಮದಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಮಂಜು ಬಿರಾದಾರ, ಸಂತೋಷ ಕಾಮಗೊಂಡ, ಬಾಪುರಾಯ ಮಸಳಿ, ಕುಮಾರ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೊರಡಿ, ಮಲ್ಲು ಸುತಗುಂಡಿ, ಸಂತೋಷ ಜಮಖಂಡಿ, ಸಂತೋಷ ಹೊನವಾಡ, ಮಲ್ಲುಕಾರ್ಜುನ ತುಳಜಾನ, ಹಣಮೇಶ ಬಾಳಿಗೇರಿ, ವಿನಾಯಕ ಹೊನವಾಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-944284388</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>