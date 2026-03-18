ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಂದು: ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು

ಆಲಮಟ್ಟಿ:ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಾನಾ ಕಡೆ ಗಂಟೆ, ಡೊಳ್ಳಿನ ನಿನಾದ, ಭಂಡಾರ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮಾ.18 ಬುಧವಾರ ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ದಿಂಡವಾರ, ಡೋಣೂರ, ಬಿಸನಾಳ, ಹೂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಯಂಭತ್ನಾಳ, ದೇಗಿನಾಳ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಾನಾ ದೇವರುಗಳಿರುವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು 60 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿ.ಮೀಗಳಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಹಿಂದೆ 200 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾನಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಮೈದಾನ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ನಾನಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಟ್ಟಾ ಸೇತುವೆ, ಜಲಾಶಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅರಳದಿನ್ನಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಸೇತುವೆ, ಯಲಗೂರು, ಯಲ್ಲಮ್ಮನಬೂದಿಹಾಳ, ಜಲಾಶಯದ ಬಲಭಾಗದ ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಿಮನಿ, ಗುಳಬಾಳ ಮತ್ತೀತರ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ದೇವರ ನಾನಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ದಿಂಡವಾರದ ಪರಮಾನಂದ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೋಮವಾರವೇ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ 400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದು, ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದಿಂಡವಾರದ ಸೋಮಶೇಖರ ಜೋಗಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಮರಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ" ಎಂದು ಬಿಸನಾಳದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜತೆ ಬಂದ ಭಕ್ತ ಬಸಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.