ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ನುಂಗಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ

<p><em>ಬಸವರಾಜ್ ಸಂಪಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ವಿಜಯಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿವಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2023–24, 2024–25 ಹಾಗೂ 2025–26 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಅಪರಾ–ತಪರಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಯುಯುಸಿಎಂಎಸ್’(Unified University and College Management System) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಆಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ನೆರವು ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೋಸ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಮೋಸ ಎಸಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬಾರದಂತೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಪೆಂಟ್ ರಶೀದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಕಲಿ ರಶೀದಿಯನ್ನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!</p>.<p>‘ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಳವಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾವತಿಸುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಾವತಿಸುವ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-26-1434011427</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>