ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ: 5 ದಿನ ಬಸವೋತ್ಸವ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ : ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೇವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಆಪತ್ತು, ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರಾಗಿಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂದು ಯರನಾಳ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಗುರುಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಾಳ ವಿರಕ್ತಮಠ ಕರ್ತೃ ಪಂಪಾಪತಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ, ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹಿ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 125ನೇ ಜಯಂತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಹಾದ್ವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ಮಾತೆಯರ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾನವನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನದ ಬಸವೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಭೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೊರವಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮರು, ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಂದಿರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಅಥಣಿ ಗಚ್ಚಿನಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗುಡಿ, ಮಠ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ. ಬೆಂಕಿ ಯರನಾಳ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಯರನಾಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, 'ಮಠದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಸಂಗನಬಸವ ಶ್ರೀಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿವನ ಮಠದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕಿ ಸುನಿತಾ ಚವ್ಹಾಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಂಥನಾಳದ ವೃಷಭಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದ ನೂತನ ಮಹಾದ್ವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಐಗಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ 'ಶ್ರೀ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಗುರು ಸಂಗಮೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಹಿರಿಯರಾದ ಯಮುನಾ ಮಠ, ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಯನಾ, ಪ್ರವೀಣ ಗಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>