ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಕುರಿ ಬಲಿ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಆಲಗೂರ(ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ): ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಸಿಡಿಲಿಗೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮಾಕೊಂಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕುರಿಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಕುರಿಗಳು ಬಲಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಯಂಕಂಚಿ ಹಾಗೂ ಭೀಮಣ್ಣ ಜನ್ನಪ್ಪಗೋಳ ರವರ 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು, ಸಲಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಚೌಡಕಿಯವರ 15 ಕುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮೆ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಂಗಾರೆಮ್ಮ ದೊಡಮನಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260321-26-1351160284