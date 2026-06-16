ವಿಜಯಪುರ-ಆಲಮಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬೇನಾಳ ಆರ್.ಎಸ್ ಮೂಲಕ (ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ) ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೇನಾಳ ಆರ್.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ್ದ ಮನವಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನೂತನ ಬಸ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:45 ಹಾಗೂ 11:45ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 9:30 ಮತ್ತು 1:30ಕ್ಕೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:45 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 11:30 ಮತ್ತು 3:30ಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮಾರ್ಗವು ಜುಮನಾಳ ಕ್ರಾಸ್, ಮುಳವಾಡ, ಕಲಗುರ್ಕಿ, ತಳೇವಾಡ, ಕೂಡಗಿ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ವಂದಾಲ, ಬೇನಾಳ ಆರ್.ಎಸ್, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂಸೈಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಲಮಟ್ಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನದವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಸ್ಗೆ ಬೇನಾಳ ಆರ್.ಎಸ್.ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಸಿ. ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ, ಬಿ.ಎಚ್. ಗಣಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ನೀಲೇಶ ಬೇನಾಳ, ರಮೇಶ ವಂದಾಲ, ಮಹೇಶ ಗಾಳಪ್ಪಗೋಳ, ಮಕ್ತುಮ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಬಸು ಕೊಳದಾನವರ, ಹಸನ್ ದಾಲರೋಟಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬೇಬೇದರಕರ, ಮಹೇಶ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-1864875573</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>