ಶನಿವಾರ, 20 ಜೂನ್ 2026
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ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: 524.256 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:53 IST
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