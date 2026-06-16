ಆಯುರ್ವೇದವು ಭಾರತೀಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ: ಡಾ. ಸಂಜಯ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಆಯುರ್ವೇದವು ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಂಜಯ ಎಂ. ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಭವನದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಪ್ರೋಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಜಯಪುರ ಉತ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದವು ಕೇವಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೀವನದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇವು ಆಯುರ್ವೇದದ 3 ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಂಭಗಳು. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೇರಲೆ, ಮಾವು, ಮೆಂತೆಕಾಳು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ (ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಔಷಧೀಯ ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟಗಿ ಕ್ಲಬ್ ವಿಜಯಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ಹಾಲಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರ, ಯೋಗ, ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ ನಾಡಗೌಡರ, ವಿಠ್ಠಲ ತೇಲಿ, ಮ.ಗು.ಯಾದವಾಡ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬುರ್ಲಿ, ಶಾರದಾ ಐಹೊಳ್ಳಿ, ವ್ಹಿ.ಡಿ. ಐಹೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-1594898027</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>