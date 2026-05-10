ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್‌; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ

<p><strong>ಹೊರ್ತಿ:</strong> ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ನಾಡಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಡಕಚೇರಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನಂದ ಪಮ್ಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಝಳಕಿ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಪಸೆ, ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಧಾರ್ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನಂದ ಪಮ್ಮಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>