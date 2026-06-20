ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸಂಚು ಎಂದು ಆರೋಪ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ‘ಬಿಜೆಪಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಸವೇಶ್ವರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸುಧಾರಕ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ವಚನ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತರುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶದ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ತಾಲಿಬಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಚನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಾಯನವಿಲ್ಲದವರು, ವಚನವೇ ಗೊತ್ತಿರದವರು ಶರಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಚನಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಶರಣರ ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ ವಚನವೇ ಆಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವೇಳೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ವೈದಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿದವರನ್ನು, ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದವರನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶರಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ತರ್ಕಹೀನ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿರುವುದು ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸಾಲಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕನೇರಿ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ ಅವರು ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಲಾಭಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಕಾಕ, ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-26-181184277</p>