ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಂಚಿತ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಬಡಾವಣೆ

<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿ 20 ವರ್ಷವಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾರವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೇ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2006-07 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 1ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಕಾರಣ 20 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಉತಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೇ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಳಲು.</p>.<p>‘ನಾವು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ನಿವೇಶನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 45-50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಡಾ. ಜಗದೀಶ ನಿಡಗುಂದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉತಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೊನಿ ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ ಸಜ್ಜನ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಂ.ಅತ್ತಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೊನಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಂತೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡಳಿಯವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಸ್ಇ) ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-26-740192515</p>