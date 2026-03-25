ವಿಜಯಪುರ: 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂಧಾನಾತೀತ ಪಂಥದ ನಾಯಕ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್' ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಮಾಂಡೊ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತರಬೇತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ 95ನೇ ಹುತಾತ್ಮದಿನದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸತಿಯಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನ ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ಎ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಮಾಂಡೊ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರಣು ಕುಳಶೆಟ್ಟಿ, ಎಐಡಿವೈಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-26-1582370348