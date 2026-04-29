ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಭರಣಿ ಮಳೆ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ವರ್ಷಧಾರೆ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಹೊಸ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಳೆ ಬರೀ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಜನ ಜಾನುವಾರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದವು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಭರಣಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-15-213845980</p>