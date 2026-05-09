ಚಡಚಣ | ಭೀಮೆಗೆ ನೀರು: ರೈತರ ಸಂತಸ

ಚಡಚಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಭೀಮಾ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ ನದಿ ತೀರದ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರುರಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಸೋಮವಾರ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೀಮಾ ನದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ಬಾಂದಾರಗಳೂ ಬರಿದಾಗಿದ್ದವು. ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಭೀಮಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬಹು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನೀರು ಪುರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಬ್ದಗೊಂಡು ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅತಿಯಾದ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ತಲುಪಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತಾತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳೂ ಒಣಗುವ ಆತಂಕ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಪುರೈಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಭೀಮಾ ನದಿ ಬರಿದಾಗಿರುವದರಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಂದಾರಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಣ್ಣ ನಿರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಾಂದಾರ ಗೇಟ್ಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಡೆಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>