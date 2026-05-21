‘ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ’

ವಿಜಯಪುರ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಔದ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ಸೀನು ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರು ತಾರನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಒಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿನೋದ ಕೋಟಿಹಾಳ, ನಾಮದೇವ ರಾಮು ಚವ್ಹಾಣ, ಅರುಣ ವಿಕ್ರಮ ಕಾಳೆ, ರಾಜು ಚಂದ್ರಾಮ ಕಾಳೆ, ನಾರಾಯಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ರಾಜು ಈಶ್ವರ ಚವ್ಹಾಣ, ರವಿ ಬಲರಾಮ ಕಾಳೆ, ಆನಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ಚವ್ಹಾಣ, ಇಜಾಜ ಮುಕಬಿಲ್, ವಿಜು ಅಪ್ಪು ಚವ್ಹಾಣ, ಜಗದೀಶ ನಾಮದೇವ ಕಾಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-26-631044799