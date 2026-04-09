ವಿಜಯಪುರ: 'ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿದ್ದರು, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವರಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿ-ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಇದ್ದಂತೆ ಕೊಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ; ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವರು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದೇನಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>