ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ವಿಜಯಪುರ: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬುಧವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಎಐ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ, ಎಐಬಿಡಿಪಿಎ, ಎಐಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ಇಯು, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದವು.

ಕೆ.ಎಸ್. ಸಜ್ಜನ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೆ.ಜಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಜಿ.ಬಿ. ಸಾಲಕ್ಕಿ, ಆರ್.ಎಚ್. ಕಾಯಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ದಯಾನಂದ, ಡಿ.ಎಂ. ಜಮಾದಾರ, ಪಿ.ಐ. ಜೀರಂಕಲಗಿ, ರೇಖಾ ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-26-1464841370