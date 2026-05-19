ತಾಳಿಕೋಟೆ | ‘ನಾ ಅಂದವನ ಮೂಲಿಗಿ ಸರಿಸಿನಲೇ..’

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಬನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಬಾದ್ಮಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪುರಾಣ ಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು. ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ 'ಕಲ್ಯಾಣ ದರ್ಶನ' ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಹಾಮಂಗಳವಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿಜಯಪುರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಬ.ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ,(ಚಬನೂರ) ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚಬನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.

ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಡೊಳ್ಳಿನ ಮೇಳದವರ ಡೊಳ್ಳಿನ ಕೈಪಟ್ಟು ವಾದನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೈಚಕ್ಕಳಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಒಡೆಯರ ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಒಡೆಯರ ಅವರು ಕಾರಣಿಕ ನುಡಿದರು. "ನಾ ಅಂದವನ ಮೂಲಿಗಿ ಸರಿಸಿನಲೇ.. ಮುಂಗಾರಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನಲೇ... ಹಿಂಗಾರಿ ಚಾಳಿ ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲ್ಯಾಡದಲೇ..." ಎಂದು ಕಾರಣಿಕ ನುಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-26-1193308909