ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆತ್ಮ

ವಿಜಯಪುರ: 'ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆತ್ಮ' ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಗರದ ಕಂದಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬ' ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ' ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು, ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ.ಎನ್.ರಾವ್ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿ.ಎನ್. ರಾವ್ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿಜೆಪಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಡಲ ಧ್ವನಿ' ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುಗಾದಿ, ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದು ಅರಿವಿನ ಹಬ್ಬ, ಜ್ಞಾನದ ಹಬ್ಬ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ ಗೊಣಸಗಿ, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್. ಕಡೇಮನಿ, ಸಂಜೀವ ಕಂಬಾಗಿ, ದೀಪಾ ತಟ್ಟಿಮನಿ, ಲೊಯೊಲಾ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ತೊಮಸ್, ಮೋಹನ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>