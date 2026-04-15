ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ತಾಂಬಾ: 'ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 20ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಯತ್ನಾಳ) ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಬಹುಉದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, 'ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಬಹುರಾಜ್ಯ ಬಹುಉದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸೊಸೈಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸೊಸೈಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆ 15 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಂಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಶಾಖೆಗಳಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. 15 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 484 ಕೋಟಿ 88 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣೆ ಹೊಂದಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸಾವಿರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಡವಲಗ ಗ್ರಾಮದಭಿನವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾರಂಗಮಠ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಚಪ್ಪ ಗಳೇದ, ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಹತ್ತಳ್ಳಿ, ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊರನಾಳ, ಈರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಕಾಂತನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಕಾಶ ಮುಂಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ, ಶ್ರೀಧರ ಉಕ್ಕಲಿ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>