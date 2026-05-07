ಹೊರ್ತಿ: ಗ್ರಾಮದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ (30) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಯೋಧನಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದೆ. ಕೋಳೂರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತೋಟದ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಏ.25 ರಂದು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆದಿತಿಯ ಜಡಿ ತೆಗೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವ-ಗ್ರಾಮ ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ, ಮಾಜಿ ಯೋಧ ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>