ಧ್ಯಾನಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ

ವಿಜಯಪುರ: ಸಮರ್ಥ ರಂಗರಾವ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಕರಪತ್ರಗಳ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅರಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಏ.10ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗುವ ಸಮರ್ಥ ರಂಗರಾವ ಮಹಾರಾಜರ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಬಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಂಗರಾವ ಮಹಾರಾಜರು ಊರು, ಜಾತಿ, ಕುಲಗಳೆಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾಮೋಪದೇಶ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅದ್ವಿತೀಯ. ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಂಪನ್ನ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ದಾರಿದೀಪ. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೌನೇಶ ಮಹಾಬಲಾಚಾರ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪತ್ತಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪತ್ತಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕತ್ನಳ್ಳಿ, ಸುಭಾಷ ಪತ್ತಾರ, ರಾಜು ಪತ್ತಾರ, ಅಶೋಕ ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>