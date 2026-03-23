ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ 29ಕ್ಕೆ

ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ನಗರದ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಓಪನ್ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್-15, 13, 11 ಮತ್ತು 9 ವಯೋಮಿತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಲೀಗ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಲನಕ್ಕೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹3000, ₹2000 ಮತ್ತು ₹1500 ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ₹1000 ಮತ್ತು ₹500 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ವಯೋಮಿತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಟಗಾರರು ಏಪ್ರಿಲ್–ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ ಸೆಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ಎಆರ್ಜೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಐ.ಎ.ಪ್ರಮೋದರಾಜ್ ಮೋರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ.25ರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ:7975819045 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>