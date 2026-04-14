ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ನಿಡಗುಂದಿ : ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರುಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎ.ಡಿ.ಅಮರಾವದಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಪ್ಪ ಗಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಫ್ಐಡಿ ಅನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಅನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೋತಿನ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ದೇಸಾಯಿ, ಪೀರಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ಡಾ. ಗುದ್ನಾಳ, ಶಿವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ರಮೇಶಗೌಡ ದೇವಲಾಪುರ, ಸಾಬಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಡ್ಡರ, ಬಿ.ಆರ್. ಯಂಡಿಗೇರಿ, ಗೌರಿ ಶಂಕರ, ಸುಭಾಷ್ ಚೋಪಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>