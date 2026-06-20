ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮರ್ಪಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ

<p>ತಾಂಬಾ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಬಾರದು. ಮಾರಾಟಗಾರರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಏವೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಗಾರುಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಗೊಬ್ಬರಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಗೋದಾಮನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಫ್ಐಡಿ, ಕಿಸಾನ್ ಪಿಓಎಸ್ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿ ಮುಖಾಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣನವರ, ದಾನಪ್ಪ ಕತ್ನಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-26-1675403955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>