ಗೋಳಸಂಗಿ: ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ

<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಸಮೀಪದ ಕೂಡಗಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವಾ ವಾರ -2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.15ರಂದು ಮುತ್ತಗಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏ.16ರಂದು ಗೋಳಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳು, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳು, ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-639622839</p>