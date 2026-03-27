ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ

<p><em>ಸಾಗರಕುಮಾರ ಎಂ ಉಕ್ಕಲಿ</em></p>.<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬವು 150 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಎಕರೆ ಉತ್ತಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು, 1 ಎಕರೆಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, 20 ಎಕರೆ ಬಾಳೆ, 20 ಎಕರೆ ನುಗ್ಗೆ, 10 ಎಕರೆ ಮಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ಪೇರಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ,ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>15 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಜರಾತಿನ ಗೀರ್ ತಳಿಯ 30 ಆಕಳಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸೆಗಣಿ, ಗಂಜಲ ಬಳಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ ಅವರು ಸಹೋದರ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮೇಟಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 30 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘2019 ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯುರೋಪ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-26-2083579542</p>