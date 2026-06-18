ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ದಂಪತಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ, ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದ ಬಿರಾದಾರ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ‘ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರಂತೆ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೊನ್ನುಟಗಿ ದಂಪತಿ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ’ ಎಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಚ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮುನ್ನಾ ಹೊನ್ನುಟಗಿ, ಹಸೀನಾ ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ದಂಪತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವೆಂದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲನಗೌಡ ದ್ಯಾಪೂರ, ಡಾ.ಸುಚಿತ್ರಾ, ಮಹಾದೇವಿ ಮಸೂತಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ದಾದಿಯರ ಸೇವಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ವೇಳೆ ಭಾವುಕರಾದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಡಾ.ಸುಚಿತ್ರಾ,ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಚವ್ಹಾಣ, ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿರಾದಾ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ದ್ಯಾಪೂರ,ಮಹಾದೇವಿ ಮಸೂತಿ,ಶಶಿಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ,ಸಂಗಮ್ಮ ಧರ್ಮರ, ಸಂಗಮ್ಮ ಬೂದಿಹಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಕನ್ಸಾಯಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಸಬೇಗೌಡರ, ಸಿದ್ದು, ಮಂಜುನಾಥ ಹಡಪದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-100684466</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>