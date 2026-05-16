ಮೋರಟಗಿ:‘ಮುದುಡಿದ 4 ಜೀವ’

ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ

ಆಲಮೇಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಗುರುರಾಜ ಬಡಿಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಗುರುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಡಿಗೇರ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾಳಮ್ಮ, ವೀರೇಶ, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಅದೇ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೋಹನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಗುರುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ವೀರೇಶ ದುರಂತ ನಡೆದ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವುದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ.

ಮೃತನ ತಾಯಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ದುರ್ಘಟನೆ ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದರು.

ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುರಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬಡಗಿತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದರು.

'ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಎನ್ನುತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ, ಸೋಸಿ ಮಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇಕೆ ಬದುಕಲಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು, ಭಗವಂತ ನನಗೂ ಸಾವು ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬೋರಾಡಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕರುಳು ಚುರ್ರೆನ್ನುವಂತಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ