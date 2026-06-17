ವಿಜಯಪುರ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 10 ಅಗ್ನಿವೀರ ಯುವಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ‘ಅಗ್ನಿವೀರ’ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 10 ಯುವಕರನ್ನು ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂಚಗೇರಿ ಕರಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾನುವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ರುದ್ರಮುನಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತ, ಯೋಧ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಇವರು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.‘ಅಗ್ನಿವೀರ’ರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯುವಜನತೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಪರೋಪಕಾರಿ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಪ್ಪು ಚವ್ಹಾಣ, ಸುಭಾಷ ಓಂಕಾರಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಬಸು ಬೂದಿಹಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಪರುತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಏಳಗಿ, ಚಿದಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ, ರಾಜು ಗಡಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಚಪ್ಪ ಕಳಸದವರ, ವಿಜಯ ಬೆಳ್ಳೆನವರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾತಲಗಾಂವ, ಮಹಾಂತೇಶ ಬೆಳ್ಳೆನವರ, ಆಯೂಬ್ಖಾನ್, ವಿಕಾಸ ಏಳಗಿ, ನಿಖಿಲ್, ಪ್ರದೀಪ ಏಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-26-1757183102</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>