ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

<p>ಹೊರ್ತಿ: 'ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಡವಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಂ ಎಸ್.ಗಂಗನಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ ಪಿ. ರಾಠೋಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಳ ತಾಂಡೆ -2ರ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಒಡೆದಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕನಕನಾಳ, ಮಹಾವೀರನಗರ ತಾಂಡಾ-1,ಕಲ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ-2, ಕಾಳೂನ ತಾಂಡಾ-3, ಖೀರೂನ ತಾಂಡಾ-4 ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ(ವಾಟರ್ ಮನ್)ರಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಲ್ಲಾ, ಡಿಇಒ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಿರೇಮಠ, ಗುಮಾಸ್ತ ಗಿರಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೆನವರ, ಬಹುಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ವಾಟರ್ ಮನ್) ರಾಜೇಂದ್ರ ಡಿ.ಮೋರೆ, ಜಿ ಕೆ.ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಾಧವ, ಹಾಗೂ ಇಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕನಕನಾಳ, ಮಹಾವೀರನಗರ ತಾಂಡಾ-1, ಕಲ್ಯಾಳ ತಾಂಡಾ-2, ಕಾಳೂನ ತಾಂಡಾ-3, ಖೀರೂನ ತಾಂಡಾ-4 ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ(ವಾಟರ್ ಮನ್)ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-26-688087200</p>