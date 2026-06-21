ಇಂಡಿ, ಬಬಲಾದ, ಹೊರ್ತಿ– ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ‘ಇಂಡಿ ಬಬಲಾದ ಹೊರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನೂಕೂಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೂಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೊರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಟೊ ಚಾಲಕ ಶರಣಣಬಸು ಎಂ.ಡೊಣಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೊರ್ತಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇಂಡಿ ಬಬಲಾದ ಹೊರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಾಶಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಬಸ್ ಇಂಡಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಚವಡಿಹಾಳ, ಬಬಲಾದ, ಹಳಗುಣಕಿ, ಮೂಲಕ 3.30 ಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯಪೂರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾವಳಸಂಗದ ಒಡಲ ಧ್ವನಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹೊಸಮನಿ, ಸದಸ್ಯೆಯಾರಾದ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಹಳಗುಣಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವಿತಾ ಶಿವಶರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ18 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಒಡಲ ಧ್ವನಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಬಸ್ನಿಂದ ಒಡಲ ಧ್ವನಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರು 18 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಶೇಂಗಾದ ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ಯೆ, ವಿವಿಧ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರಿ, ರಾಜು ಕುಂಬಾರ, ರಾಜು ರೂಗಿ, ಸಿದ್ಧು ತಳಕೇರಿ, ವಿಠಲ ವಡ್ಡರ, ಧರೇಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ, ರಾಜು ರಾಠೋಡ, ದಸ್ತಗೀರ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ, ಮಹಾದೇವ ರಾಠೋಡ, ಒಡಲ ಧ್ವನಿಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯಾರಾದ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಸವಿತಾ ಶಿವಶರಣ,ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-26-1360492566</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>