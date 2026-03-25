ವಿಜಯಪುರ: ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ ಸಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ಇಂಡಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ವಿದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗರಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಕವಲಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಈಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತರು ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪೂರ, ಜತ್ತ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ, ಪೋನಾ, ಇಚಲಕರಂಜಿ ಮುಂತಾದ ನಗರದಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬಂದು ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂಬೆ ತೋಟ ಮಾಡಲು ನಿಂಬೆ ಸಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಾದ ತೊಗರಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನಭವಿಸಬೇಕು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ರೋಗಭಾದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರೂ ಕೂಡಾ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ರೈತರು ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಗಳಗಿ, ಸಾಲೋಟಗಿ, ಹಿರಮಸಳಿ, ತಡವಲಗಾ, ತಾಂಬಾ, ಬಂಥನಾಳ, ಅಥರ್ಗಾ, ಹಿರೇರೂಗಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂಬೆ ತೋಟ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಸಸಿಯ ದರ ಕೂಡಾ ₹50 ಹೆಚ್ಚಿದೆ.