ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ಬಿಸನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ, ದುರಸ್ತಿ ಭರವಸೆ

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರದಿಂದ ಬಿಸನಾಳ ಹಾಗೂ ಡೋಣೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಗಳೇಶ್ವರ-ಬಿಸನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಸಬಿನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ತಾಂಡಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಎಸ್.ಜಿ. ದೊಡಮನಿ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಕರಾರು ಮಾಡದೇ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರೈತರಾದ ಭೀಮು ಡಿಗ್ಗಾವಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಡಿಗ್ಗಾವಿ, ಕಾಂತು ಲಮಾಣಿ, ರಾಮು ನಾಯಕ, ಸೋಮು ರಾಠೋಡ, ಶ್ರೀಮಂತ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಕ್ಷಯ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಗುರಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅವಟಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಹುಂಡೆಕಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಂಡಿ, ಸೈದುನಸಾ ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>