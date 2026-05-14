ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ: ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ

ವಿಜಯಪುರ: 'ನೀರಾವರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಸಚಿವ.ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ದ, ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>'ನೀರಾವರಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು 50 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರಾ? ನೀರಾವರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆರೆ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊನೆಗಾಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಬುದ್ದಿವಂತ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಲಿಷತನದ ಹೇಳಿಕೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಜಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಈರಣ್ಣ ರಾವೂರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-26-362717405</p>