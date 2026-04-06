ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂದಿರ

ವಿಜಯಪುರ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಂದಿರವು ಈಗ ಜೈನಾಪೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಆರತಿ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತರು, ಶರಣರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೊಡನೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮನ. ನಂತರ ಜಲಾಧಿವಾಸ, ಧಾನ್ಯಾಧಿವಾಸ, ಪುಷ್ಪಾಧಿವಾಸ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 11ಕ್ಕೆ ಗೋ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ರಾತ್ರಿ 6 ರಿಂದ 9 ಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ, ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಹೋಮ ಬಲಿ ಹಾಗೂ ಶಯ್ಯಾಧಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವತಾ ಉತ್ಥಾಪಣೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಆಂಜನೇಯ ಹೋಮ, ವಿಷ್ಣು ಹವನ, ದತ್ತಮಾಲಾ ಹವನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹವನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹವನ, ಮಹಾರುಧ್ರ ಹವನ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ. ಮತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಶರಣರಿಂದ ಭಜನೆ, ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಸಚೀನ ಮಂಟೂರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>