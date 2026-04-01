ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಚಡಚಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀರಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ.2 ರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ.2 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಂಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಂತರ ಹನುಮಾನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಏ.5 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿಕ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ 'ಬಂಗಾರದ ಹೆಂಡತಿ'ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭೀಷೇಕ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಂದಿ ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೂಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.7 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>