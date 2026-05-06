‘ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾರ್ಗ’

<p>ವಿಜಯಪುರ: ‘ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ಕೆ.ಆರ್.ಅರಕೇರಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಯಕದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನೇರ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿ.ಸಿ. ನಾಗಠಾಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಗಾರ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶರಣ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಶಹಪೂರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಕಶೀಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಂಬುನಾಥ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಕುಂತಲಾ ಮೋಸಲಗಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸಾಲಕ್ಕಿ, ಮ.ಗು.ಯಾದವಾಡ, ಈರಣ್ಣ ತೊಂಡಿಕಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗೀತಾ ಮಠಪತಿ, ಎಸ್.ವೈ.ಗದಗ, ಬಿ.ಟಿ.ಈಶ್ವರಗೊಂಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-26-2021141154</p>