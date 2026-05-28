ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟಿಸಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ಸಮೀಪದ ಕೇಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ವಾಲಿದ್ದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಂಬ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.</p>.<p>ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಾಲಿರುವ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾವು-ನೋವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಂಬ ಉರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ತಕ್ಷಣ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-26-1701535364</p>