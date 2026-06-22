<p><em>ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ</em></p>.<p>ವಿಜಯಪುರ: ಎತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು... ಡಾಂಬರು ಕಾಣದ ರಸ್ತೆಗಳು... ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು... ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು... ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ... ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ...</p>.<p>ಇದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿರುವ ಊರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಣ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 260 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದಿನ ವಸತಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇತ್ತ ಜನರು ಬರಲು ಭಯ ಭೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿತುಳಕಬೇಕಿದ್ದ ಬಡಾವಣೆ ಇಂದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಟಿಗಳು ಆವರಿಸಿವೆ. ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನಗಳು ಈಗ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಜನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ತಾಣ ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಕಾರಣ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಭಯ ಭೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವಂತೂ ದುಸ್ತರವೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಯ: ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಜನರು ವಾಸಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆ: ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ನಡುವಣ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಸಬಾ-2 ಬಡಾವಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಅಳಲು: ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮರೀಚಿಕೆಯಿಂದ ದಂಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ದ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಾದರೂ ಸಹ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಸಧ್ಯ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-26-344118359</p>