ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ 27ರಂದು

ಕೊಲ್ಹಾರ: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧನಾಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಏ.27ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುವುದು.

ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಕುಣಿತ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪೂಜೆ ಜರುಗುವುದು. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗುವುದು, ಗುಡಿಗೆ ಸಿಡಿಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವುದು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಳಸ ಹಾಗೂ ಹೂಮಾಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಮದ್ದು ಸುಡುವುದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ 'ತಾಯಿಯ ಋಣ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ' ಅರ್ಥಾತ್ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ನೀನಲ್ಲಾ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಜರುಗುವುದು.

28ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ 'ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ' ಅರ್ಥಾತ್ ಲಂಚ ಸಾಮ್ರಾಜ? ನಾಟಕ ಜರಗುವುದು. 29ರಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಗಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 30ರಂದು 2ನಿಮಿಷದ ಗಾಡಿ ರೇಸ್ ಜರುಗುವುದು.

ಮೇ 1ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗುವುದು. ಮೀಸೆಯಿಂದ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಗುಂಡು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಕ್ಕೆ ಬಡೇದು ಚೀಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗುವುದು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿತನಾಟಕ 'ಸಾವಿರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ದಾರ' ಅರ್ಥಾತ್ ಧರ್ಮ ದೊರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಐದು ದಿನದವರೆಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇರುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.