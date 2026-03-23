‘ಕೌದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಲಾತ್ಮಕ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಣ’

ವಿಜಯಪುರ: 'ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕೌದಿ ಜಾತ್ರೆ, ಕೌದಿ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವುದು ಕತ್ನಳ್ಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ಕತಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸದಾಶಿವ ಮಠದ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಗುರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೌದಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಕೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ, ಚಳಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ, ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಕೌದಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಯಂದಿರು ಹೊಲೆಯುವ ಕೌದಿ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ, ಹಳೆದು, ಹೊಸದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆ ತುಕುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೌದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಅಭೇದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಧ ಬುದ್ದಿಯಿದೆ. ಆ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಕಾಲಜ್ಞಾನ: 'ಅಕ್ರಾಳ, ವಿಕ್ರಾಳ, ಕರಾಳ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಯುದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆಯೇ' ಎಂದು ಕತಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸದಾಶಿವ ಮಠದ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2026ರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನುಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು, 'ಗಡ್ಡ, ಗುಡ್ಡ, ಗಿಡ್ಡ ಜಗಳಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಹಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾವಿ, ಖಾದಿ, ಖಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ ಕೂಡ್ತಾವೇ. ಮಳೆಗಾಲ ಮಜಾ ಐತಿ, ಮಳೆ ಬೆನ್ನ ಬೆಳಿ ಹತ್ತೈತಿ.. ಮುಂದ ಬೆಳಿ ಬೆನ್ನ ಮಳಿ ಹತ್ತೈತಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ. ಅಂದರೆ ಸೋಲುವುದು, ಸದಾಶಿವನ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಲಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಿ' ಎಂದು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ನುಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-26-925359220</p>