ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಜಾತ್ರೆ

<p>ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಲೋಣಿ (ಬಿ.ಕೆ)ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಏ.20ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಜಿತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏ.20ರಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.15ಕ್ಕೆಭಾಗ್ಯವಂತಿಯ ಚಿತ್ರಪಟದ ಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಬರಗೂಡಿ ಲಾಯಗಂಗಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ,ರುದ್ರಮಹಾರಾಜರ ದಿಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸುರೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ರಮೇಶ ಜಿತ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಜಿತ್ತಿ, ಗೌಸಮೋದ್ದಿನ ಬಿರಾದಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೋಳಿ, ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಶಿವಣಪ್ಪ ಘಂಟಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಗುಮಟೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-26-1380460882</p>