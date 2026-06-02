ಮಹಾದೇವಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ವಿಜಯಪುರ: ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಡಾ.ಸಾಗರ ಬಣ) ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಔದ್ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮತ ಪ್ರದರ್ಶನ ರ್ಯಾಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ದು ರಾಯಣ್ಣನವರ, 'ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ನಾಡು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಶೋಷಿತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಬಯಸುವ ಚಿಂತಕ ಕೂಡಾ ಹೌದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಇದು ಸಮಾಜದ ಒಕ್ಕೊರೆಲಿನ ಒತ್ತಾಯ ಸಹ ಹೌದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾಂತೇಶ ಸಾಸಬಾಳ, ದೇವಂದ್ರ ಭಾವಿಮನಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಂದಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ನರಸಲಗಿ, ಅವಿನಾಶ ಬಾನಿಕೋಲ, ಬಾಬು ಗುಡಮಿ, ಸಂತೋಷ ಹಜೇರಿ, ಶಿವಾನಂದ ತಳಕೇರಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಿಗೇರ, ದೇವೆಂದ್ರ ಒಡ್ಡರ, ಸದ್ದಾಂ ತುಂಬಗಿ, ಬಾಬಾ ಇನಾಮದಾರ, ಅರ್ಜುನ ನಡುವಿನಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>