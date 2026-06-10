ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟ: ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸಿದ್ದು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಫೋಟದ ಕುರಿತು ಶ್ವಾನ ದಳ, ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (SOCO) ಮತ್ತು ದೃಷ್ಕೃತ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ತಂಡವು (ಆಂಟಿ-ಸಬೊಟೇಜ್)ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪೋಟ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಪೋಟ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಚಲನ ವಲನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಪೋಟದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ(ಬಿಡಿಡಿಎಸ್)ವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-26-1732274117</p>