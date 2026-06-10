ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ

<p>ವಿಜಯಪುರ: ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ಮಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ತಕರು ರಾಶಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಮಾವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ತಕರು ₹100ಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಕೆ.ಜಿ ಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಪುರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50, ತೋತಾಪುರಿ ₹30, ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಾಜಗಿರ್ ₹100ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ.ಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂವು ಉದುರಿತ್ತು. ಈಗ ಮಳೆ– ಗಾಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ, ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾವು ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 200ರಿಂದ 300 ಕೆ.ಜಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ನೂರು ಕೆ.ಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವು ಬದಲಿಗೆ ನೇರಳೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹150ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-15-1490525146</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>