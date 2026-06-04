ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಮಾವು ಮಾಗಿಸಲು ಪೌಡರ್‌ ಬಳಕೆ: ಗೋದಾಮು ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</strong> (ವಿಜಯಪುರ): ಕಳಪೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಗೋದಾಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಕಂತಲಗಾಂವಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ 4 ಮತ್ತು ತಾಳಿಕೋಟೆಯ 2 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 6 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಂಕರಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಒಂದಿಬ್ಬರ ಬಳಿ ಚೈನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ಭಾಷೆಯ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜೆನಫೆಂಗ್-ಇಥೀಲೀನ್ ರೈಪನರ್) ಪಾಕೀಟುಗಳು ದೊರಕಿವೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅನಿಲ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-22-1851571607</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>